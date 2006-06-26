Україна - Швейцарія: що думають букмекери

Провідні букмекерські контори дали свої прогнози щодо результату поєдинку Україна - Швейцарія, який відбудеться у понеділок, 26 червня о 22:00. Найймовірнішим переможцем в матчі 1/8 фіналу Україна - Швейцарія букмекери вважають швейцарців.

Коефіцієнт на їх перемогу становить 2, 3-2,4 (при ставці 100 грн. "чистий" прибуток становитиме 100Х(2,3-2,4) - 100 = 130-140 грн.).

В той же час коефіцієнт на нічию - 3, а виграш України коливається в межах 3,2-3,3. Але, що цікаво, найймовірнішим результатом в основний час букмекери вважають нічийний рахунок 1:1, на який приймається ставка 5,5:1.

На перемогу Швейцарії з рахунком 1:0 коефіцієнт дорівнює 6.

Нульова нічия котирується 6,5:1, а мінімальна "суха" перемога українців - 7:1.

Замикають "найпопулярніші" рахунки - 2:0 на користь швейцарців і 2:1 на користь України - ставки на ці результати приймаються з розрахунку 10:1.

Не забули букмекери оцінити шанси команд в додатковий час або серії післяматчевих пенальті. Коефіцієнт ставок на "прохід" "синьо-жовтих" - 2,25, на їх суперників - 1,65.

Кореспондент за матеріалами: UA-футбол