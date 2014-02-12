Збірні США і Канади з хокею вибрали воротарів на перші матчі Ігор

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на USA Hockey, ворота команди США в матчі зі Словаччиною буде захищати Джонатан Куік.

У складі канадської команди на гру з Норвегією вийде Кері Прайс. У другому матчі на турнірі - з Австрією - ворота збірної Канади буде захищати Роберто Люонго. Про це повідомляє Twitter Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Крім того, Туукка Раск заявив, що саме він буде захищати ворота збірної Фінляндії у зустрічі з Австрією. Про це повідомляє «Р-Спорт».

Хокейний турнір на Олімпіаді стартує 12 лютого матчами Чехії та Швеції, Латвії та Швейцарії. На наступний день фіни зіграють з австрійцями, американці зустрінуться зі словаками, а канадців чекає гра з Норвегією.

Також 13 лютого перший матч проведе ще один фаворит турніру - збірна Росії, яка зіграє зі Словенією. Хто буде захищати ворота російської команди, стане відомо пізніше.