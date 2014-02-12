Канадський хокеїст вважає, що будь-який матч проти збірної Росії стане історичним

Про це він заявив у розмові з кореспондентом ИТАР-ТАСС.

На минулій Олімпіаді у Ванкувері збірна Канади з хокею завоювала золоті медалі, а в чвертьфіналі обіграла росіян з рахунком 7:3. У цій грі ланка Райана Гецлафа, що виступає в клубі Національної хокейної ліги "Анахайм", закинула три шайби. "Я про той матч майже все вже забув. Пам'ятаю тільки, що нашій збірній тоді вдавалося абсолютно все. Ми з моїм партнером Корі Перрі закинули кілька шайб. Олімпіада у Ванкувері, тим не менш, у мене зараз в пам'яті асоціюється тільки з фінальною грою проти американців. Пам'ятаю, коли Кросбі закинув шайбу в овертаймі, всі мало з розуму від радості не зійшли. Мені б хотілося знову відчути те ж саме. Ми зараз налаштовані на те, щоб повторити результат. Наша мета в Сочі - перше місце, а ділити турнір на окремі матчі я не хочу", - сказав Гецлаф.

На питання про те, чи хотів би він зіграти проти Росії і в Сочі, канадський хокеїст конкретної відповіді не дав. "Поки мені не хотілося б забігати так далеко вперед. Для початку треба впевнено зіграти на груповому етапі. Якщо говорити про протистояння з Росією в цілому, то в хокеї мало хто може зрівнятися з росіянами. І кожен наш матч проти них стає битвою епохальних масштабів. У Сочі, якщо ми знову зустрінемося, все буде саме так", - додав нападник.

Також Гецлаф високо оцінив організацію Олімпіади. "Мені довелося почути і прочитати багато різних історій, котрі виставляли Сочі в дуже негативному світлі. Якщо чесно, вирушаючи на Олімпіаду, ніхто з нас до кінця не знав, чого можна чекати. Але керівництво НХЛ не залишилося осторонь і контролювало все, що і було потрібно. Зі свого боку організатори прекрасно зробили свою справу. Ми були приємно здивовані тим, що побачили. Нам все подобається", - резюмував хокеїст.

Як повідомляв УНІАН, хокейний турнір Олімпіади стартує вже сьогодні, 12 лютого. Основні фаворити змагання - збірні Росії та Канади - проведуть свої перші матчі трохи пізніше. Матчі Росія - Словенія і Канада - Норвегія відбудуться 13 лютого.