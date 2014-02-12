Двоєборець Пасічник займає 27-е місце після стрибків з трампліну

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після стрибків з трампліну спортсменів також чекає проходження 10-кілометрової лижної гоночної дистанції.

Українець виконав свій стрибок на 112,1 метра, отримав таку ж оцінку від суддів - 112,1 бали і піде в гонку зі старту з відставанням від лідера на 1 хвилину і 18 секунд.

Після першого виду програми лідирують німець Ерік Френцель, японець Акіко Ватабе і Євген Клімов з Росії.

Гонка розпочнеться о 14.30 за київським часом.