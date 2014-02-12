Двоєборець Пасічник займає 27-е місце після стрибків з трампліну
12:28, 12 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився перший вид програми в змаганнях двоєборцев - стрибки з трампліну, де українець Віктор Пасічник займає 27-е місце.
Ерік Френцель / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, після стрибків з трампліну спортсменів також чекає проходження 10-кілометрової лижної гоночної дистанції.
Українець виконав свій стрибок на 112,1 метра, отримав таку ж оцінку від суддів - 112,1 бали і піде в гонку зі старту з відставанням від лідера на 1 хвилину і 18 секунд.
Після першого виду програми лідирують німець Ерік Френцель, японець Акіко Ватабе і Євген Клімов з Росії.
Гонка розпочнеться о 14.30 за київським часом.
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