Українських спортсменів забули зустріти в Сочі

Як повідомляє vesti.ua, гірськолижники Богдана Мацьоцка і Дмитро Мицак прилетіли разом з тренером Олегом Мацьоцким звичайним рейсовим літаком в 3:30 за місцевим часом. Але, після швидкого процесу акредитації українців чекав конфуз - ніхто з організаторів їх не зустрів, щоб відвезти в олімпійське селище.

"На всіх Олімпіадах в аеропорту спортсменів зустрічають і швидко везуть в готель, а тут - ось таке", - поскаржився Мацьоцкий.

Намагалися допомогти волонтери, але не знали в яку селище везти спортсменів і в який готель. У підсумку, вони підняли весь персонал і через 15-20 хвилин українських гірськолижників забрали в автобус, який доставив атлетів до місця дислокації.