До Сочі їдуть уболівальники зі всього світу
11:45, 12 лютого 2014Спорт
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Мінімальна вартість квитків на Олімпіаду-2014 склала всього 500 рублів (близько 125 гривень).
До Сочі їдуть уболівальники зі всього світу / REUTERS
Вболівальники зі всього світу приїжджають до Сочі підтримати збірні своїх країн. З моменту старту квиткової програми і станом на 11 лютого на Олімпійські зимові ігри в Сочі продано 924 802 квитка.
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За інформацією оргкомітету «Сочі 2014», ціни квитків на зимову Олімпіаду-2014 стали одними з найдоступніших в історії зимових Ігор - мінімальна ціна склала всього 500 рублів (близько 125 гривень). Відзначимо, що на попередніх Іграх у Ванкувері-2010 за час проведення змагань було продано більше 1,6 млн квитків.
Фотогалерея "Як вболівальники підтримують свої збірні в Сочі"
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