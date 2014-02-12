До Сочі їдуть уболівальники зі всього світу

Вболівальники зі всього світу приїжджають до Сочі підтримати збірні своїх країн. З моменту старту квиткової програми і станом на 11 лютого на Олімпійські зимові ігри в Сочі продано 924 802 квитка.

Читайте такожВ Сочі українці проявляють олімпійський fair play

За інформацією оргкомітету «Сочі 2014», ціни квитків на зимову Олімпіаду-2014 стали одними з найдоступніших в історії зимових Ігор - мінімальна ціна склала всього 500 рублів (близько 125 гривень). Відзначимо, що на попередніх Іграх у Ванкувері-2010 за час проведення змагань було продано більше 1,6 млн квитків.

Фотогалерея "Як вболівальники підтримують свої збірні в Сочі"