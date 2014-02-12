Дворазовий олімпійський чемпіон знявся з однієї з дисциплін на Іграх-2014
11:07, 12 лютого 2014Спорт
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Дворазовий олімпійський чемпіон Ванкувера-2010 і Сочі-2014 голландський ковзаняр Свен Крамер не виступить на дистанції 1500 метрів на Олімпійських іграх у Сочі.
Свен Крамер / Reuters
Як повідомляє Lenta.ru про це сам голландець заявив у своєму Twitter.
Крамер має намір зосередитися на підготовці до виступу на дистанції 10000 метрів і командній гонці.
Разом з тим, агентство «Р-Спорт» повідомило, що замість Крамера на дистанції 1500 метрів виступить Ян Блокхайзен.
Гонка на 1500 метрів пройде 15 лютого. Через три дні медалі будуть розіграні на дистанції 10000 метрів, а командна гонка пройде 22 лютого.
На Олімпіаді в Сочі Свен Крамер вже виграв одну медаль. Голландець переміг на дистанції 5000 метрів, встановивши новий олімпійський рекорд. У Ванкувері В 2010 році голландець виграв золото на тій же дистанції і бронзу у командній гонці.
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