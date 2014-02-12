Дворазовий олімпійський чемпіон знявся з однієї з дисциплін на Іграх-2014

Як повідомляє Lenta.ru про це сам голландець заявив у своєму Twitter.

Крамер має намір зосередитися на підготовці до виступу на дистанції 10000 метрів і командній гонці.

Разом з тим, агентство «Р-Спорт» повідомило, що замість Крамера на дистанції 1500 метрів виступить Ян Блокхайзен.

Гонка на 1500 метрів пройде 15 лютого. Через три дні медалі будуть розіграні на дистанції 10000 метрів, а командна гонка пройде 22 лютого.

На Олімпіаді в Сочі Свен Крамер вже виграв одну медаль. Голландець переміг на дистанції 5000 метрів, встановивши новий олімпійський рекорд. У Ванкувері В 2010 році голландець виграв золото на тій же дистанції і бронзу у командній гонці.