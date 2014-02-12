В Сочі українці проявляють олімпійський fair play
В олімпійському Сочі в біатлонній чоловічій гонці переслідування стався випадок за участю українського тренера, який вкотре підтвердив, що принцип fair play – невід’ємна частина здорової конкуренції та світового спорту в цілому.
Як повідомили УНІАН в Національному олімпійському комітеті України, у гонці переслідування біатлоніст із Канади Жан-Філіп Легеллек, який лідирував після двох вогневих рубежів, не впорався зі швидкістю, впав, зламав лижу, але все ж таки продовжив гонку завдяки представнику України.
Біатлоніст розповів про цей випадок так: «Мені допоміг український тренер. Я йому дуже вдячний! Коли він біг до мене з лижею, мабуть, побив рекорд Усейна Болта на стометрівці».
Як з'ясувалося, рятівником Жан-Філіпа став працівник сервісної групи збірної України з біатлону Юрій Тевіков. Про це розповів головний тренер наших біатлоністів Василь Карленко: «Є в спорті таке поняття як принцип fair play. Так ось цей вчинок Юрія яскравий приклад «чесної гри». Сьогодні ти допоміг – завтра допоможуть тобі. Залишатися байдужим в такій ситуації просто неприпустимо. Вчинок нашого колеги заслуговує поваги. Можу додати, що історія спорту нараховує багато подібних прикладів. В нашій практиці їх також чимало».
Як повідомляв УНІАН, в чоловічій гонці переслідування серед біатлоністів француз Мартен Фуркад. Легеллек 26-м, а кращий з українців – Андрій Дериземля – 36-м.