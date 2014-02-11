Після чотирьох днів змагань в Сочі в загальному заліку лідирує збірна Норвегії

Як повідомляє кореспондент УНІАН, 4 золоті нагороди також здобули спортсмени Канади та Німеччини.

У норвежців, крім золота, також у скарбничці 3 срібні та 4 бронзові медалі, у канадців - 3 срібла та 2 бронзи, а у німців - одне срібло та жодної бронзової нагороди.

Таким чином, лідирують норвежці не тільки за кількістю золотих нагород, але й за загальною кількістю медалей - 11.

Також варто відзначити збірну Голландії, на рахунку якої 3 золота. У США і Швейцарії - по 2 золота, ще у шести команд - по одній перемозі на Іграх.

У збірної України залишилася на рахунку одна бронзова нагорода. У біатлонній гонці переслідування сьогодні сестри Семеренко посіли 5-е місце (Валентина) і 10-е (Віта). Команда знаходиться на 21-му місці в загальнокомандному заліку.