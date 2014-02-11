Німкеня Фогт стала першою в історії чемпіонкою Ігор у стрибках з трампліну

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця дисципліна дебютувала в програмі Олімпійських Ігор і Фогт стала першою в історії чемпіонкою серед жінок-стрибунів з трампліна.

У фіналі Фогт зробила не самий далекий стрибок (97,5 метра), але продемонструвала відмінну техніку, заробивши від суддів 247,4 бали.

Цікаво, що посівша друге місце Даніела Ирашко з Австрії стрибнула на 104,5 метра, але набагато гірше виконала спробу технічно - 246,2 бали. Третє місце на рахунку француженки Колін Маттел - 97,5 метра і 245,2 бали.

Українки в цьому виді програми участі не брали.