Українська пара не кваліфікувалася у фінал турніру фігуристів на Іграх

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за регламентом турніру у фінал - довільну програму, потрапили 16 кращих пар.

Виступ українців зовсім не вразив суддів, які поставили їм оцінку 44,3 бали. Для порівняння, переможці короткої програми російська пара Тетяна Волосожар - Максим Траньков, які встановили світовий рекорд, показали результат 84,17 бали. Друге місце на рахунку німців Альони Савченко та Робіна Шолкови, третя - ще одна російська пара Ксенія Столбова - Федір Клімов.

Як відомо, Тетяна Волосожар та Олена Савченко уродженці України, починали путь в професійному фігурному катанні в нашій країні.