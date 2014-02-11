Українська пара не кваліфікувалася у фінал турніру фігуристів на Іграх
20:57, 11 лютого 2014Спорт
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Українська пара Юлія Лаврентьєва - Юрій Рудик посіла останнє 20-е місце в короткій програмі змагань спортивних пар у фігурному катанні і не кваліфікувалася у фінал змагань.
Сочі-2014 / sochi2014.com
Як повідомляє кореспондент УНІАН, за регламентом турніру у фінал - довільну програму, потрапили 16 кращих пар.
Виступ українців зовсім не вразив суддів, які поставили їм оцінку 44,3 бали. Для порівняння, переможці короткої програми російська пара Тетяна Волосожар - Максим Траньков, які встановили світовий рекорд, показали результат 84,17 бали. Друге місце на рахунку німців Альони Савченко та Робіна Шолкови, третя - ще одна російська пара Ксенія Столбова - Федір Клімов.
Як відомо, Тетяна Волосожар та Олена Савченко уродженці України, починали путь в професійному фігурному катанні в нашій країні.
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