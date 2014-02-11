Швейцарець Подладчіков виграв змагання сноубордистів у хафпайпі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, переможець визначався по кращому результату в одній з двох спроб.

Хафпайп увазі в собі проходження траси, побудованої по овалу, з виконанням по ходу дистанції стрибків, суміщених з піруетами.

Головним фаворитом у цьому виді програми вважався дворазовий олімпійський чемпіон Шон Уайт, але він допустив кілька помилок як у першій, так і в другій спробах. У підсумку, Уайт посів четверте місце.

Чемпіоном став представник Швейцарії уродженець Москви Юрій Подладчіков, який набрав в кращій спробі 94,75 бали. Друге і третє місця зайняли представники Японії - Аюмо Хірамо (93,50) і Таку Хіраока (92,25).

Представників України в цьому виді програми не було.