Швейцарець Подладчіков виграв змагання сноубордистів у хафпайпі
20:31, 11 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершилися змагання сноубордистів у дисципліні «хафпайп», де переможцем став представник Швейцарії Юрій Подладчіков.
Юрій Подладчиков / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, переможець визначався по кращому результату в одній з двох спроб.
Хафпайп увазі в собі проходження траси, побудованої по овалу, з виконанням по ходу дистанції стрибків, суміщених з піруетами.
Головним фаворитом у цьому виді програми вважався дворазовий олімпійський чемпіон Шон Уайт, але він допустив кілька помилок як у першій, так і в другій спробах. У підсумку, Уайт посів четверте місце.
Чемпіоном став представник Швейцарії уродженець Москви Юрій Подладчіков, який набрав в кращій спробі 94,75 бали. Друге і третє місця зайняли представники Японії - Аюмо Хірамо (93,50) і Таку Хіраока (92,25).
Представників України в цьому виді програми не було.
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