Німкеня Гейзенбергер виграла змагання в санному спорті Ігор-2014

Як повідомляє кореспондент УНІАН, спортсменка показала саму швидку швидкість по сумі чотирьох заїздів.

Гейзенбергер показала підсумковий результат 3 хв. 19, 768 с, більш ніж на секунду випередивши своїх найближчих суперниць. Другий результат показала ще одна німкеня Тетяна Хюфнер, відстала від переможниці на 1, 139 с., третій результат на рахунку американки Ерін Хемлін - відставання в 1,377 секунди.

Українка Олена Стецьків зайняла 26-е місце, а її партнерка по команді Олена Шхумова - 31е.