Віта Семеренко зазначила, що її сестрі нічим виправдатися за підсумками гонки переслідування
Срібний призер спринтерської гонки Ігор-2014 в Сочі з біатлону Віта Семеренко прокоментувала результати гонки переслідування, зазначивши, зокрема, що її сестра Валентина Семеренко не може нічого сказати про те, чому втратила медаль на останньому колі дистанції.
Про це повідомляє сайт xsport.ua.
Зокрема, Віта зазначила: «Коли після останньої стрільби побачила сестру на другому місці, то дуже зраділа. В голові промайнуло: «Як же будуть щасливі наші батьки, коли і Валя підніметься на олімпійський п'єдестал». Виявилося зарано... Після фінішу, коли я запитала Валю, що ж сталося на фінішному відрізку гонки, то вона тільки розвела руками. Мовляв, навіть не знаю, що сказати».
Віта також зазначила: «Незважаючи на те, що Валя залишилася в двох гонках без медалей, вона налаштована дуже серйозно. Впевнена, що в останніх гонках Валя буде битися до кінця. На жаль, сьогодні був не наш день».
Як повідомляв УНІАН, у гонці переслідування змагань з біатлону Ігор-2014, Валентина Семеренко посіла 5-е місце, а Віта Семеренко - 10-е.