Віта Семеренко зазначила, що її сестрі нічим виправдатися за підсумками гонки переслідування

Про це повідомляє сайт xsport.ua.

Зокрема, Віта зазначила: «Коли після останньої стрільби побачила сестру на другому місці, то дуже зраділа. В голові промайнуло: «Як же будуть щасливі наші батьки, коли і Валя підніметься на олімпійський п'єдестал». Виявилося зарано... Після фінішу, коли я запитала Валю, що ж сталося на фінішному відрізку гонки, то вона тільки розвела руками. Мовляв, навіть не знаю, що сказати».

Віта також зазначила: «Незважаючи на те, що Валя залишилася в двох гонках без медалей, вона налаштована дуже серйозно. Впевнена, що в останніх гонках Валя буде битися до кінця. На жаль, сьогодні був не наш день».

Як повідомляв УНІАН, у гонці переслідування змагань з біатлону Ігор-2014, Валентина Семеренко посіла 5-е місце, а Віта Семеренко - 10-е.