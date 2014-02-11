Норвежець Хаттестад виграв чоловічий спринт в лижних гонках Ігор у Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у ході гонки відбулося падіння відразу трьох учасників, що призвело до великого розриву між дуетом лідерів і всіма іншими.

Без пригод дистанцію подолали Хаттестад, який показав результат 3 хв. 38,9 секунди і швед Теодор Петерсон, що відстав від переможця на 1,22 сек. Третім фінішував ще один швед Еміль Йоннсон, який фінішував через 19,74 сек. після переможця.

Таким чином, обидві золоті медалі в лижному спринті завоювали представники Норвегії.

Як повідомляв УНІАН, раніше в жіночому спринті перемогу здобула Фалла.