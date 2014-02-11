Норвежка Фалла виграла жіночий спринт Ігор у лижних гонках

15:37, 11 лютого 2014
Спорт
0

У Сочі завершився жіночий фінальний забіг у лижному спорті в дисципліні «спринт», де олімпійською чемпіонкою стала Майкен Касперсен Фалла.

Фалла / Reuters

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у вирішальній гонці брало участь шість найсильніших спортсменок за підсумками кваліфікації.

У ході гонки лідерство захопила Фалла, яка зуміла втримати перше місце до кінця - 2 хв, 35,5 сек. Другою фінішувала Ігвільд Флустад Есбьерг, яка відстала на 0,38 секунди, замкнула трійку призерів Весна Фабьян зі Словенії - відставання в 0,4 сек.

Як повідомляв УНІАН, українки не змогли пробитися навіть до чвертьфіналу, не потрапивши в число 30 найсильніших. Краща з них - Марина Анцибор - за підсумками кваліфікації зайняла 34-е місце.   

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter