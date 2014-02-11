Філіппінський фігурист заклав будинок матері заради Олімпіади

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання Rappler.

Тільки таким способом спортсмен зміг знайти гроші для підготовки до змагань.

Мати фігуриста Марія Тереза просила допомоги у президента Філіппін, але її звернення залишилося без відповіді. «Не думаю, що президент або хтось з його оточення взагалі знає про філіппінського фігуриста, виступаючого на Олімпіаді», - сказала Мартінес.

17-річний Мартінес є першим з 1992 року філіппінським спортсменом, який бере участь в зимових Олімпійських іграх. У минулому сезоні він зайняв 16-е місце на турнірі «Чотирьох континентів» (у ньому беруть участь фігуристи всіх країн, окрім європейських), а на юніорському чемпіонаті світу став п'ятим.

Олімпійські змагання у чоловічому одиночному катанні пройдуть 13 і 14 лютого. У короткій програмі Мартінес виступить у першій (найслабшій) групі.