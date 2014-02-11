Сьогодні українські біатлоністки боротимуться за олімпійські нагороди у гонці переслідування

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Мінистерства молоді і спорту.

"За медалі в гонці переслідування українська збірна боротиметься в складі Олени Підгрушної, Віти та Валі Семеренко.Початок перегонів заплановано на 17:00 за київським часом", - йдеться у повідомленні.

Юлія Джима пропустить змагання. Українка посіла 42 позицію в спринті й повинна була стартувати з відставанням у 1:48, тому тренерський штаб дав їй можливість краще підготуватись до наступних гонок.

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Окрім того, сьогодні у боротьбу за нагороди ХХІІ зимових Олімпійських ігор вступають представниці санного спорту - жінки змагатимуться в одномісних санях. В складі збірної України виступатимуть Олена Стецьків та Олена Шхумова. Змагання розпочнуться о 16:45 за київським часом.

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За інформацією міністерства, сьогодні українські фігуристи виступлять у короткій програмі. Честь української збірної захищатимуть Юлія Лаврентьєва та Юрій Рудик. Змагання розпочнуться о 17:00 за київським часом.