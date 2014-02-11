Українські лижники не вийшли у чвертьфінал Ігор у спринті

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кращою з українців серед чоловіків і жінок виявилася Марина Анцибор.

Анцибор зайняла у кваліфікаційних змаганнях 34-е місце, відставши від лідера на 8,48 секунди. 45-ю фінішувала Катерина Сердюк, з відставанням в 12,05 сек., а 58-й - Марина Лісогор, з відставанням в 21,15 секунди.

У чоловіків Руслан Переходу зайняв 50-е місце (15,26 секунди відставання), а Олексій Красовський і зовсім провалився впавши на трасі - 81-е місце і 1 хв. 06,73 сек. відставання.

Лідерами після кваліфікаційних змагань стали норвежка Майкен Касперсен Фалла і її співвітчизник Олі Віген Хаттестад.