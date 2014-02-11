На Ігри у Сочі вже продали майже мільйон квитків

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У зв'язку з підвищеним попитом на квитки на додаток до Головних квиткових центрів в Москві і Сочі Оргкомітет «Сочі 2014» відкрив Головний квитковий центр в Адлері (на території залізничного вокзалу), а також квиткові каси в аеропорту, на залізничній станції «Олімпійський парк» та поблизу спортивних об'єктів. Організатори повністю задоволені перебігом квиткової програми.

Оргкомітет «Сочі 2014» також акцентує увагу на тому, що ціни квитків на Олімпіаду в Сочі стали одними з найдоступніших в історії зимових Ігор - мінімальна ціна становила всього 500 рублів (близько 125 гривень).

Зазначимо, що на попередніх Іграх у Ванкувері-2010 за час проведення змагань було продано понад 1,6 мільйонів квитків.