Дара Хоуелл виграла золоту медаль Ігор у фрістайлі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, змагання в цій дисципліні вперше проводилися в історії Олімпіад, і Хоуелл стала першою чемпіонкою.

У кращій своїй спробі, першій з двох, Хоуелл показала результат 94,20, чого вистачило їй для підсумкового першого місця. Призерами змагань стали американка Девін Логан (85,40) і ще одна канадка Кім Ламарр (85,00).

Зазначимо, що до цього перемог на турнірах у Хоуелл не було. Вона є срібним призером чемпіонату світу (2013) і тричі бронзовим призером зимових Екстремальних ігор у різних дисциплінах (2012, 2013).