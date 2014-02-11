Дара Хоуелл виграла золоту медаль Ігор у фрістайлі
12:02, 11 лютого 2014Спорт
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У Сочі розіграний перший комплект нагород четвертого змагального дня, де в дисципліні «слоупстайл» у фрістайлі перемогу здобула канадка Дару Хоуелл.
Дара Хоуелл / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, змагання в цій дисципліні вперше проводилися в історії Олімпіад, і Хоуелл стала першою чемпіонкою.
У кращій своїй спробі, першій з двох, Хоуелл показала результат 94,20, чого вистачило їй для підсумкового першого місця. Призерами змагань стали американка Девін Логан (85,40) і ще одна канадка Кім Ламарр (85,00).
Зазначимо, що до цього перемог на турнірах у Хоуелл не було. Вона є срібним призером чемпіонату світу (2013) і тричі бронзовим призером зимових Екстремальних ігор у різних дисциплінах (2012, 2013).
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