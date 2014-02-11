Міжнародний олімпійський комітет зняв дискваліфікацію з НОК Індії

Індійські спортсмени знову зможуть брати участь в Олімпійських іграх, у тому числі в Сочі, під національним прапором. Це стало можливо після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) через 14 місяців повернув членство Індійської олімпійської асоціації (ІОА).

Як повідомляє ИТАР-ТАСС, про це заявив генеральний секретар ІОА Раджив Мехта.

За його словами, МОК поінформував індійські влади про те, що "заборона на участь Індії була знята".

Як наголошується в прес-релізі МОК, незабаром прапор Індії буде піднято в Олімпійському селищі, а індійські спортсмени зможуть пройти під національним прапором на церемонії закриття Ігор, які відбудуться 23 лютого.

Індію на Олімпіаді в Сочі представляють три спортсмена - саночник Шива Кешаван, гірськолижник Хіманшу Тхакур і лижник Надім Ікбал.

Після того як членство Індійської олімпійської асоціації в МОК було призупинено через її відмови усунути від участі у своїх виборах чиновників, підозрюваних у корупції, вони виступали не під національним прапором. В неділю були проведені перевибори у ІОА, на яких новим головою цієї організації був одноголосно обраний Н. Рамачандран.