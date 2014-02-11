Сьогодні в Сочі розіграють вісім комплектів медалей

Про це УНІАН повідомили в оргкомітеті Сочі 2014.

«Захоплюючим видовищем обіцяє стати жіноча гонка переслідування з біатлону. Анастасія Кузьміна зі Словаччини відправиться на дистанцію з 20-секундним відривом, наздоганяти її буде ціла група біатлоністок на чолі з Ольгою Вілухіною. За «золото» боротимуться українка Віта Семеренко, яка прийшла у спринті третьою, білоруска Дарина Домрачова, норвежка Тура Бергер і італійка Карін Оберхофер», - обіцяють організатори Ігор.

Читайте такожОлімпійську нагороду Віті Семеренко вручив Сергій БубкаТакож на стадіоні «Лаура» пройде ще одна жіноча гонка – лижний індивідуальний спринт. Абсолютним фаворитом тут є триразова чемпіонка Ванкувера Маріт Бьєрген. На нагороди також претендують американка Кіккан Рендалл, норвежки Мейкен Касперсен Фалла та Інгвільд Флугстад Остберг і, звичайно, титулована Юстина Ковальчик з Польщі.

Окрім цього, кращий в індивідуальному спринті з'ясується і у чоловіків.

Сьогодні також починається особистий турнір у фігуристів. Першими на олімпійський лід вийдуть спортивні пари, які представлять суддям свою коротку програму. Змагання пар цікаві суперництвом двох дуетів – Тетяни Волосожар і Максима Транькова з Оленою Савченко і Робіном Шолкови.

Також у швидкісному бігу на ковзанах сьогодні жінки розіграють «золото» на дистанції 500 м. Безперечний лідер – кореянка Лі Сан Хва - виграла сім з восьми забігів у Кубку світу цього сезону і чотири рази оновлювала світові рекорди. Серед тих, хто може наважитися кинути їй виклик, – росіянка Ольга Фаткуліна і китаянка Ван Бейсин.

На комплексі «Російські гірки» відбудеться історична подія – перші в історії Олімпіад жіночі стрибки з трампліну. Фаворитом змагань називають японку Сару Таканасі.

Крім того, на «Санках» жінки продовжують з'ясовувати, хто найсильніша в одиночних заїздах. Після половини змагань очікувано лідирують німки – володарка «золота» Ванкувера Тетяна Хюфнер і чемпіонка світу-2013 Наталі Гайзенбергер.

У фрістайлі дебютує ще одна новинка сочинських Ігор – змагання з слоупстайлу серед жінок. Також в екстрім-парку «Роза Хутор» пройдуть змагання сноубордистів у хаф-пайпі.

Також у Сочі проходитимуть матчі з жіночому хокею і керлінгу серед чоловіків і жінок.