Дель П`єро може стати граючим тренером - ЗМІ

23:24, 10 лютого 2014
Спорт
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Колишній нападаючий збірної Італії та туринського ”Ювентуса” Алессандро Дель П`єро може стати граючим тренером австралійського футбольного клубу ”Сідней”.

Дель Пьеро / www.postproduktie.nl/

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеві видання.

Дель П`єро перейшов в ”Сідней” 5 вересня 2012 після 11 років гри за ”Ювентус”.

Його нинішня трудова угода з австралійською командою закінчується влітку, проте керівництво має намір запропонувати йому новий контракт, згідно з яким він стане граючим тренером.

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