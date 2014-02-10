Дель П`єро може стати граючим тренером - ЗМІ

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеві видання.

Дель П`єро перейшов в ”Сідней” 5 вересня 2012 після 11 років гри за ”Ювентус”.

Його нинішня трудова угода з австралійською командою закінчується влітку, проте керівництво має намір запропонувати йому новий контракт, згідно з яким він стане граючим тренером.