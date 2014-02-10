Дель П`єро може стати граючим тренером - ЗМІ
23:24, 10 лютого 2014Спорт
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Колишній нападаючий збірної Італії та туринського ”Ювентуса” Алессандро Дель П`єро може стати граючим тренером австралійського футбольного клубу ”Сідней”.
Дель П`єро може стати граючим тренером австралійського футбольного клубу ”Сідней” / www.postproduktie.nl/
Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеві видання.
Дель П`єро перейшов в ”Сідней” 5 вересня 2012 після 11 років гри за ”Ювентус”.
Його нинішня трудова угода з австралійською командою закінчується влітку, проте керівництво має намір запропонувати йому новий контракт, згідно з яким він стане граючим тренером.
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