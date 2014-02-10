Канадець Олександр Білодо виграв медаль Ігор у фрістайлі

21:56, 10 лютого 2014
Спорт
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У Сочі завершився розіграш останнього комплекту медалей понеділка на Іграх-2014, де в дисципліні "могул" у фрістайлі победу отримав канадець Олександр Білодо

Александр Билодо / Reuters

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

За три стрибка у фінальній серії змагань Білодо в цілому заробив 26,31 бали. Його співвітчизник Мікаель Кінгсбері, який посів друге місце, набрав 24,71 бали. Третім фінішував росіянин Олександр Смишляєв - 24,34.

Представників України в цьому виді програми не було.

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