Канадець Олександр Білодо виграв медаль Ігор у фрістайлі
21:56, 10 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершився розіграш останнього комплекту медалей понеділка на Іграх-2014, де в дисципліні "могул" у фрістайлі победу отримав канадець Олександр Білодо
Олександр Білодо / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.
За три стрибка у фінальній серії змагань Білодо в цілому заробив 26,31 бали. Його співвітчизник Мікаель Кінгсбері, який посів друге місце, набрав 24,71 бали. Третім фінішував росіянин Олександр Смишляєв - 24,34.
Представників України в цьому виді програми не було.
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