Канадець Олександр Білодо виграв медаль Ігор у фрістайлі

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

За три стрибка у фінальній серії змагань Білодо в цілому заробив 26,31 бали. Його співвітчизник Мікаель Кінгсбері, який посів друге місце, набрав 24,71 бали. Третім фінішував росіянин Олександр Смишляєв - 24,34.

Представників України в цьому виді програми не було.