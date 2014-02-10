Олімпійську нагороду Віті Семеренко вручив Сергій Бубка
20:40, 10 лютого 2014Спорт
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Бронзову олімпійську нагороду Ігор Сочі-2014 українській спортменці Віті Семеренко вручив член Виконкому Міжнародного олімпійського комітету, Олімпійський чемпіон, Герой України Сергій Бубка.
Віта Семеренко / Reuters
Як повідомили УНІАН в НОК України, церемонія нагородження тріумфаторів з біатлону у спринтерській гонці відбулася сьогодні в Олімпійському парку на Площі Medals Plaza.
В присутності членів офіційних делегацій, Олімпійської родини України та численній кількості спортивних вболівальників головний олімпієць країни вручив нашій спортсменці заслужену нагороду.
Як повідомляв УНІАН, Віта Семеренко стала володаркою першої медалі серед українців в олімпійському Сочі та вперше за вісім років поповнила нагородою скарбничку збірної України з зимових видів спорту.
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