Тріо голландців вдруге зайняли весь п'єдестал Ігор у ковзанярському спорті

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

На дистанції 500 метрів, яка є найкоротшою в ковзанярському спорті, перемогу святкував Міхел Мюлдер, який за підсумками двох заїздів показав результат 69,31 сек. Лише на 0,01 секунди від нього відстав Ян Смеекенс. Третім, з відставанням 0,15 сек. у підсумковій таблиці виявився Роналд Мюлдер.

Українці у цьому виді програми участі не брали.

Зазначимо, що раніше, за підсумками змагань на дистанції в десять разів довше - 5000 метрів, чемпіон і призерами Ігор-2014, відповідно, стали Свен Крамер, Ян Блокхейсен і Йоррит Бергсма.