Тріо голландців вдруге зайняли весь п'єдестал Ігор у ковзанярському спорті
18:25, 10 лютого 2014Спорт
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У Сочі завершилися змагання з ковзанярського спорту серед чоловіків на спринтерській дистанції 500 м., де вдруге поспіль в ковзанярських змаганнях Олімпіади, тріо призерів склали представники однієї країни - Голландії.
Міхел Мюлдер / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.
На дистанції 500 метрів, яка є найкоротшою в ковзанярському спорті, перемогу святкував Міхел Мюлдер, який за підсумками двох заїздів показав результат 69,31 сек. Лише на 0,01 секунди від нього відстав Ян Смеекенс. Третім, з відставанням 0,15 сек. у підсумковій таблиці виявився Роналд Мюлдер.
Українці у цьому виді програми участі не брали.
Зазначимо, що раніше, за підсумками змагань на дистанції в десять разів довше - 5000 метрів, чемпіон і призерами Ігор-2014, відповідно, стали Свен Крамер, Ян Блокхейсен і Йоррит Бергсма.
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