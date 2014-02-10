МОК закликає Україну до подальшої боротьби за право прийняти Олімпіаду-2022

Про це сказав президент МОК Томас Бах під час зустрічі у Сочі з генеральним директором Заявочного комітету «Львів-2022» Сергієм Гончаровім, повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула.

«Ми, Міжнародний олімпійський комітет, пишаємося, що Україна подає цю заявку. І ви, українці, повинні пишатися цим. Тому що сама Заявка - це вже ваш внесок у розвиток Олімпійського руху. Вона важлива як для МОК, так і для українського спорту, і для всієї України. Ми закликаємо вас до подальшої боротьби (за право прийняти Олімпіаду), якою б важкою вона не була, і чекаємо від вас подальших кроків у розвитку Олімпійського руху в Україні», - заявив президент МОК.

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Як повідомлялося, у листопаді 2013 року Україна подала декларацію в МОК з підтвердженням намірів прийняти участь у конкурсі на право проведення в 2022 році зимових Олімпійських і Паралімпійських Ігор.

У березні 2014 року Заявочний комітет «Львів-2022» направить в МОК, до Лозанни (Швейцарія) заявочний файл, який буде ретельно проаналізований експертами.

Заявочний файл - це основний документ, які подають в МОК всі міста, що претендують на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор. Він містить докладний опис концепції підготовки і проведення Олімпіади, об'єктів інфраструктури, впливу проекту на навколишнє середовище і т.д.

Разом із заявочним файлом Заявочний комітет зобов'язаний подати в МОК так званий Фото-файл з текстовим та візуальним описом олімпійських об'єктів. Також до Заявочного і Фото файлів Заявочний комітет зобов'язаний додати зобов'язання уряду України, що він гарантує виконання всього комплексу робіт, пов'язаних з підготовкою та проведенням Олімпіади на випадок, якщо МОК надасть Львову право приймати Олімпіаду-2022.

Фінальне рішення про перелік країн, які увійдуть в так званий Short List, МОК прийме в липні 2014. Фінальне рішення про те, яка країна буде приймати зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри 2022, МОК прийме в липні 2015 року в Куала-Лумпур (Малайзія).

Крім України, в даний час, в боротьбі за право приймати найголовніший зимовий спортивний захід планети змагаються Польща і Словаччина (спільна заявка), Казахстан, Норвегія і Китай.