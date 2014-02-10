Двоє українців претендують на звання найкращих легкоатлетів січня в Європі

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Тетяна Гамера-Шмирко 26 січня захистила титул переможниці одного з найпрестижніших марафонів світу – в Осаці. Дистанцію 42,195 км вона подолала за 2:24.37 год.

Олексій Касьянов на командному чемпіонаті України в приміщенні, в Запоріжжі (27-28 січня), переміг з найкращим результат сезону в світі з семиборства – 6104 очки.

Проголосувати за українців можна на сторінці Європейської атлетичної асоціації у соціальній мережі Facebook.

Голосування триватиме до 21 лютого