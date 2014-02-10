Двоє українців претендують на звання найкращих легкоатлетів січня в Європі
17:04, 10 лютого 2014Спорт
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Двоє українців, Тетяна Гамера-Шмирко та Олексій Касьянов, претендують на звання найкращих легкоатлетів місяця в Європі.
Тетяна Гамери-Шмирко / uaf.org.ua
Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.
Тетяна Гамера-Шмирко 26 січня захистила титул переможниці одного з найпрестижніших марафонів світу – в Осаці. Дистанцію 42,195 км вона подолала за 2:24.37 год.
Олексій Касьянов на командному чемпіонаті України в приміщенні, в Запоріжжі (27-28 січня), переміг з найкращим результат сезону в світі з семиборства – 6104 очки.
Проголосувати за українців можна на сторінці Європейської атлетичної асоціації у соціальній мережі Facebook.
Голосування триватиме до 21 лютого
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