В Сочі відсвяткували День України

Як повідомили УНІАН в Національному олімпійському комітеті, на захід на запрошення Національного олімпійського комітету завітали понад 200 представників Олімпійської родини світу.

Серед них президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах, почесний президент МОК Жак Рогге, президент Європейських Олімпійських Комітетів Патрік Хіккі, члени МОК, керівники міжнародних спортивних федерацій та Національних олімпійських комітетів, Олімпійські чемпіони та призери різних країн світу. Численна кількість поважних гостей свідчить про високий авторитет України на світовій спортивній та олімпійській арені.

Почесних гостей приймали виконуючий обов’язки віце-прем'єр-міністра України Олександр Вілкул, президент НОК Сергій Бубка, в.о. Міністра молоді та спорту Равіль Сафіуллін.

«Україна славиться своїми спортивними традиціями та великою кількістю Олімпійських чемпіонів та призерів. Підтвердженням тому служить факт, що президент НОК України – багаторазовий чемпіон світу, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Мені дуже приємно, що вчора скарбничка вашої збірної поповнилася ще однією нагородою. Вітаю Віту Семеренко та спортивних вболівальників України з цією визначною перемогою. Дуже добре, що ваша держава відіграє велику роль в світовому спорті», - відзначив Томас Бах. Президент МОК зауважив, що позитивно оцінює бажання України приймати зимові Олімпійські ігри-2022. «Це дуже гарна ініціатива. Ваша країна має вдалий досвід проведення престижних міжнародних змагань. Олімпійські ігри – це не тільки спорт, а й розвиток інфраструктури регіону в цілому», - додав Бах. Він також відзначив багату історію, культуру та традиції українського народу.

Президент НОК України Сергій Бубка у своєму привітальному слові сказав: «Наша країна дійсно має славну спортивну історію. З урахуванням свіжоспеченої олімпійської нагороди Віти Семеренко скарбничка України всю свою історію нараховує вже 624 медалі. Нам дуже приємно поділитися українськими традиціями, нашою унікальною історією та культурою, показати наші надбання, якими ми пишаємося. Від імені Олімпійської родини України хочу сказати, ми щасливі, що являємося частиною Олімпійського світового руху».

Презентація Міжнародному Олімпійському Комітету, представникам світових засобів масової інформації, спортсменам та вболівальникам концепції нашої Олімпійської заявки – один із найважливіших кроків в історії не тільки українського спорту, а й держави в цілому. Це ще один великий крок у розвитку українського суспільства, - відзначив Олександр Вілкул.

Про важливість спорту в розвитку країни та його вплив на становлення здорової нації сказав й Равіль Сафіуллін.

Відзначимо, на урочистому прийомі були представлені вироби українського мистецтва, а під акомпанемент народної музики всі гості мали унікальну можливість поласувати справжніми кулінарними шедеврами української кухні, що мали величезний попит серед гостей свята.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські Ігри в Сочі відюуваються з 7 по 23 лютого. На даний момент у скарбниці збірної України одна бронзова нагорода, яку в біатлоні завоювала Віта Семеренко.