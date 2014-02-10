Норвежку Бйорген можуть позбавити золотої медалі Ігор-2014

Про це повідомляє sportbox.ru.

Спортсменка взяла участь у рекламній кампанії інтернет-магазину Ludo. Її зображення було розміщено в різних соціальних мережах. А за правилами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) атлетам заборонено що-небудь рекламувати під час змагань на Іграх.

Коли буде прийнято рішення щодо цього питання і чи будуть виноситися якісь санкції до спортсменки наразі не повідомляється.