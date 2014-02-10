Норвежку Бйорген можуть позбавити золотої медалі Ігор-2014
14:43, 10 лютого 2014Спорт
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Норвезька лижниця Маріт Бйорген, яка здобула перемогу в скіатлоні на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі, може бути позбавлена золотої нагороди.
Маріт Бйорген / eurosport.ru
Про це повідомляє sportbox.ru.
Спортсменка взяла участь у рекламній кампанії інтернет-магазину Ludo. Її зображення було розміщено в різних соціальних мережах. А за правилами Міжнародного олімпійського комітету (МОК) атлетам заборонено що-небудь рекламувати під час змагань на Іграх.
Коли буде прийнято рішення щодо цього питання і чи будуть виноситися якісь санкції до спортсменки наразі не повідомляється.
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