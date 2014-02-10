Канадець Шарль Амлен виграв золото Ігор-2014 в шорт-треку
14:31, 10 лютого 2014Спорт
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У Сочі розіграний другий з п'яти комплектів нагород дня, де олімпійським чемпіоном в забігу на 1500 метрів у шорт-треку став канадець Шарль Амлен.
Шарль Амлен / REUTERS
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Амлен проїхав дистанцію за 2 хв. 14,895 сек. Слідом за ним на фініш приїхали китаєць Танью Хань і представник Росії Віктор Ан.
Спортсменів України в цьому виді програми не було.
Амлен став триразовим олімпійським чемпіоном. Раніше він двічі вигравав золото на Іграх-2010 у Ванкувері, де переміг на дистанції 500 метрів та в естафеті. Також він є 5-разовим чемпіоном світу.
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