Канадець Шарль Амлен виграв золото Ігор-2014 в шорт-треку

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Амлен проїхав дистанцію за 2 хв. 14,895 сек. Слідом за ним на фініш приїхали китаєць Танью Хань і представник Росії Віктор Ан.

Спортсменів України в цьому виді програми не було.

Амлен став триразовим олімпійським чемпіоном. Раніше він двічі вигравав золото на Іграх-2010 у Ванкувері, де переміг на дистанції 500 метрів та в естафеті. Також він є 5-разовим чемпіоном світу.