"Будівельник" виграв Кубок України з баскетболу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фіналі чинний чемпіон України (сезону 2012/13) здолав лідера турнірної таблиці нинішньої першості серед команд Суперліги сезону-2013/14 БК "Донецьк".

Обидві команди в першій половині потішили глядачів швидким і результативним баскетболом, який дещо більше дивідендів (53-50) приніс «Будівельнику». Столичний клуб спробував захопити лідерство вже на старті матчу, повівши в рахунку з різницею в більше ніж 10 очок. Утім, лідери «Донецька» Марко Кіллінгсворт і Бернард Кінг не дали супернику розвинути успіх. Саме вони стали героями завершальних секунд першої половини, насамперед – Кінг, котрий забив два з фолом фактично із сиреною, скоротивши відставання від «Будівельника» до цілком досяжних трьох пунктів.

На старті другої половини «тигри» навіть вийшли вперед, щоправда, «будівельники», в складі яких вирізнялося тріо в складі Яніса Стрельнієкса, Ріккі Мінарда й Артура Дроздова, одразу ж перехопили ініціативу та повели за підсумками третьої чверті +14. Тим часом, розігрався й форвард киян ДаХуан Саммерс, який після результативної першої половини певний час перебував у тіні партнерів. І хоча донецька команда доклала максимум зусиль, щоб надолужити згаяне та наздогнати суперника, здобутого гандикапу «Будівельнику» вистачило, щоб упевнено довести матч до перемоги - 96:88.

Американський форвард «Будівельника» ДаХуан Саммерс став найкращим гравцем зустрічі в складі переможців, забивши низку важливих кидків. Ще до великої перерви він відзначився 15 очками, а загалом записав на свій рахунок 25 очок (7 з 10 двоочкових і 3 з 5 триочкових) та зробив 4 підбирання.

MVP фіналу був визнаний центровий київського клубу литовець Даріуш Лаврінович.