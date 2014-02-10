Сьогодні в Сочі розіграють п'ять комплектів медалей

Будуть розіграні нагороди в гірських лижах у жінок в суперкомбінації, в шорт-треку у чоловіків на дистанції 1500 м, бігу на ковзанах у чоловіків на 500-метрівці, в біатлоні у чоловіків в гонці переслідування та у фрістайлі у чоловіків у могулі.

Про це УНІАН повідомили в оргкомітеті «Сочі 2014».

Увечері в біатлонному комплексі «Лаура» відбудеться гонка-переслідування у чоловіків. Право брати участь в ній отримують найкращі 60 спортсменів спринту. Біатлоністи стартують у тому ж порядку, в якому розташувалися на фініші.

Україну представлятимуть Андрій Дериземля (стартує 22-м), Артем Прима (32-м), Сергій Семенов (42-м), Сергій Седнєв (44-м).

Нагадаємо, вчора українська біатлоністка Віта Семеренко виграла бронзу у спринті на 7,5 км. Це поки єдина українська медаль.