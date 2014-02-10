"Золотий" стрибок з трампліну в Сочі здійснив поляк

Сьогодні, 9 лютого, в Сочі (Росія) на XXII Зимових Олімпійських іграх був розіграний комплект медалей у стрибках з трампліну К-95.

Олімпійським чемпіоном став поляк Каміл Стох, набравши 278,0 балів, пише Спортонлайн. Срібло виграв словенець Петер Превц (265,3), володарем бронзи став норвежець Андерс Бардай (264,1). Українці у цьому виді спорту не представлені. ХXII Зимові Олімпійські ігри. Сочі ( Росія ), 9 лютого Стрибки на лижах з трампліну. Чоловіки. К-95 1 . Каміл Стох (Польща) - 278,0 бала 3 . Петер Превц ( Словенія ) - 265,3 3 . Андерс Бардай (Норвегія) - 264,1

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