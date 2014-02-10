"Золотий" стрибок з трампліну в Сочі здійснив поляк
01:00, 10 лютого 2014Спорт
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Сьогодні, 9 лютого, в Сочі (Росія) на XXII Зимових Олімпійських іграх був розіграний комплект медалей у стрибках з трампліну К-95.
Олімпійським чемпіоном став поляк Каміл Стох, набравши 278,0 балів, пише Спортонлайн.
Срібло виграв словенець Петер Превц (265,3), володарем бронзи став норвежець Андерс Бардай (264,1).
Українці у цьому виді спорту не представлені.
ХXII Зимові Олімпійські ігри. Сочі ( Росія ), 9 лютого
Стрибки на лижах з трампліну. Чоловіки. К-95
1 . Каміл Стох (Польща) - 278,0 бала
3 . Петер Превц ( Словенія ) - 265,3
3 . Андерс Бардай (Норвегія) - 264,1
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