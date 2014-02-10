Семеренко за медаль обіцяють квартиру і $55 тисяч

"Віта Семеренко отримає 3-кімнатну квартиру в Сумах, а також у доларовому еквіваленті 55 тисяч. Нехай інші федерації дивляться на біатлоністів і стають такими ж. Шанс розвиватися є у всіх, але не всі його надежно використовують. Президент біатлонної федерації постійно з командою, на всіх зборах, він буквально живе з ними. Такими повинні бути президенти всіх федерацій, і тоді результат у нас буде прекрасний", - передає слова Сафіулліна XSport.

Нагадаємо, в неділю наша біатлоністка Віта Семеренко фінішувала третьою у спринтерській гонці. Її медаль стала першою для України в Сочі.