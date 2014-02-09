Семеренко: Про медаль не думала

Про це вона сказала в ефірі каналу Xsport.

"Так, я бронзова призерка Олімпіади. У мене в невеликій шкатулочці усі бронзові медалі. Звичайно, хочеться і золота, але на даний момент я дуже задоволена своєю бронзовою медаллю, рада, що повірила сама в себе. Григорій Іванович (Шамрай) підійшов і сказав: "вітаю тебе, моя бронзова"!

Сестра після фінішу привітала, але трохи напхала мені, каже: "Ти що ж, не могла обійти Вілухіну, 3 секунди всього"!.

На стрільбі лежачи трішки хвилювалася і було важко стріляти, але я впоралася. На лижні сильно не поспішала, оскільки це гори і вони дають про себе знати на останньому колі. Намагалася розподілити свої сили, так щоб вистачило рівно на три кола і у мене вийшло (Віта показала 6-й час на останньому колі!).

Яна Романова могла вплинути на мою медаль, але коли на останній позначці вона була 12-а або 11-а, то я стала вірити у свою медаль. А на дистанції про медаль не думала, просто старалася викластися, - сказала спортсменка.