Матч Україна-Швейцарія: орієнтовні склади команд

У понеділок, 26 червня, в 22:00 в Кельні на поле стадіону "RheinEnergieStadion" вийдуть національні збірні України і Швейцарії. Матч обіцяє бути дуже цікавим і безкомпромісним, адже команди рівні за силою, а це значить, що будь-яка дрібниця може вирішити результат поєдинку.

Україна - Швейцарія

Стадіон: "RheinEnergieStadion", Кельн (вміщає 45,000 глядачів), суддя: Беніто Арчундіа (Мексика).

Варто відзначити, що Швейцарія і Україна ніколи не зустрічалися між собою.

Крім того, Швейцарія стала єдиною командою в груповому турнірі, яка не пропустила жодного гола (у групі з швейцарцями грали сильні команди Франції, Південної Кореї і Того).

Нападник збірної України Андрій Шевченко перед матчем заявив: "Вихід в другий раунд вже величезне досягнення українського футболу. Навіть після розгрому від Іспанії ми продовжували вірити в свої сили і добилися свого".

У завершальному матчі групового турніру проти Південної Кореї важку травму одержав ключовий захисник збірної Швейцарії Філіп Сендерос, який пропустить решту ЧС-2006.

Сендероса повинен замінити 19-річний Йохан Джуру. Збірна України також має проблеми в центрі оборони - через дискваліфікацію 1/8 фіналу пропускають Вячеслав Свідерський і Андрій Русол, яких можуть замінити Владислав Ващук і Володимир Езерський.

Орієнтовні склади команд:

Швейцарія: (4-5-1) - Паскаль Цубербюлер, Філіп Деген, Йохан Джуру, Патрік Мюллер, Людовик Маньін, Транкільо Барнетта, Йоханн Фогель, Рікардо Кабанас, Рафаель Вікі, Хакан Якін, Александр Фрай.

Головний тренер: Якоб (Кобі) Кун.

Україна: (4-4-2) - Олександр Шовковський, Олег Гусєв, Владислав Ващук, Володимир Єзерський, Андрій Несмачний, Сергій Ребров, Олег Шелаєв, Анатолій Тимощук, Максим Калініченко, Андрій Воронін, Андрій Шевченко.

Головний тренер - Олег Блохін.

Кореспондент