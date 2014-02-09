Українка Віта Семеренко виграла олімпійську "бронзу" в біатлоні
17:40, 09 лютого 2014Спорт
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Українка Віта Семеренко посіла третє місце в біатлонному спринті на 7,5 км, завоювавши першу медаль збірної України на Олімпіаді в Сочі.
Віта Семеренко / Фото : REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, українська спортсменка подолала дистанцію без єдиного промаху, поступившись лідерові 21,7 секунд. Це перша олімпійська медаль української спортсменки.
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Українка Валентиина Семеренко з одним промахом посіла 12-е місце, Альона Підгрушна також з одним промахом посіла 26-е місце, Юлія Джима з трьома промахами - 42-е.
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