«Золото» у скіатлоні взяв швейцарець Даріо Колонья

Швейцарець Даріо Колонья виграв олімпійське «золото» на Олімпіаді в Сочі-2014 в дисципліні скіатлон – 15 кілометрів вільним стилем і 15 кілометрів класичним стилем. Як передає кореспондент УНІАН, швейцарець пробіг дистанцію за 1 годину 8 хвилин.

«Срібло» завоював швед Маркус Зельнер, бронзу – норвежець Мартін Йонсруд Сундбю.

У перегонах брали участь 68 спортсменів.

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Раніше сьогодні, 9 лютого, розіграли комплекти медалей у швидкісному спуску у чоловіків і слоупслайлі у жінок.

Як повідомляв УНІАН, за чоловічим скіатлоном медалі буде розіграно в жіночих лижних перегонах на дистанції 3000 метрів і в жіночому біатлоні, у заїздах на санях у чоловіків. Крім того, увечері пройде підсумковий командний турнір фігуристів і змагання у чоловіків у стрибках на лижах з малого трампліна.