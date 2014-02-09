Легенда чеського спорту заявила, що на Олімпіаді вболіває за українців

Семиразова олімпійська чемпіонка у спортивній гімнастиці Вера Чаславска зробила заяву з нагоди відкриття Олімпіади в Сочі, повідомляє Радіо Прага.

«У хвилини урочистого відкриття сочинської Олімпіади, в Києві й інших українських містах триває боротьба за свободу і честь усього українського народу. Тому я більше бажаю успіху саме українським спортсменам. Їх чесна боротьба й перемога будуть водночас перемогою тих, хто в ці дні, керуючись прагненням до свободи, стоять на промерзлих вулицях Києва і знають, що у своїй справедливій боротьбі проти тоталітарного режиму не можуть відступити. Для мене кожний з цих безіменних людей є олімпійцем. Я бажаю від чистого серця, аби їх боротьба була успішною», - заявила у своєму зверненні Чаславська.

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Чаславська запам'яталася країні і світові саме своїми тріумфальними перемогами на Олімпіаді в Мехіко в 1968 році. На знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини вона під час вручення медалей принципово відвернулася від радянської гімнастки.

У 1968 році вона була оголошена кращою спортсменкою світу. Разом з Ларисою Латиніною Чаславська є найуспішнішою гімнасткою спортивної історії за кількістю медалей.