Сноубордистка Джеймі Андерсон із США завоювала «золото» у слоупстайлі

Як передає кореспондент УНІАН, друге місце посіла фінська спортсменка Єнні Рукоярви, третє - британка Дженні Джонс

Днем раніше золоту медаль в аналогічній дисципліні у чоловіків також виграв американець Сейдж Коценбург.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 лютого, на Олімпіаді в Сочі будуть розіграні нагороди в чоловічому лижному скіатлоні, у жіночих лижних гонках на дистанції 3000 метрів і в жіночому біатлоні, де українська збірна бореться за медалі.

Крім того, на сьогодні заплановані вирішальні заїзди у чоловіків на санях, підсумковий командний турнір фігуристів і змагання у чоловіків у стрибках на лижах з малого трампліну.