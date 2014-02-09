Австрієць Маттіас Майєр завоював олімпійське «золото» у швидкісному спуску
12:09, 09 лютого 2014Спорт
0
Австрійський спортсмен Маттіас Майєр завоював золоту медаль Олімпіади Сочі-2014 у швидкісному спуску
Маттіас Маєр взяв "золото" в швидкісному спуску / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, срібло і бронзу завоювали італієць Крістоф Іннерхофер і норвежець Х‘єтель Янсруд.
Українські спортсмени у швидкісному спуску участі не брали.
Читайте такожСьогодні на Олімпіаді в Сочі розіграють 8 комплектів медалей
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 лютого, на Олімпіаді в Сочі буде розіграно вісім комплектів медалей. Крім швидкісного спуску, медалі буде розіграно в чоловічому лижному скіатлоні, слоупстайлі серед жінок, у жіночих лижних перегонах на дистанції 3000 метрів. Увечері почнуть змагання біатлоністки, пізніше - вирішальні заїзди у чоловіків на санях, підсумковий командний турнір фігуристів і змагання у чоловіків у стрибках на лижах з малого трампліну.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter