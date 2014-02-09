Австрієць Маттіас Майєр завоював олімпійське «золото» у швидкісному спуску

12:09, 09 лютого 2014
Спорт
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Австрійський спортсмен Маттіас Майєр завоював золоту медаль Олімпіади Сочі-2014 у швидкісному спуску

Маттиас Майер взял

Як передає кореспондент УНІАН, срібло і бронзу завоювали італієць Крістоф Іннерхофер і норвежець Х‘єтель Янсруд.

Українські спортсмени у швидкісному спуску участі не брали.

Читайте такожСьогодні на Олімпіаді в Сочі розіграють 8 комплектів медалей

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 лютого, на Олімпіаді в Сочі буде розіграно вісім комплектів медалей. Крім швидкісного спуску, медалі буде розіграно в чоловічому лижному скіатлоні, слоупстайлі серед жінок, у жіночих лижних перегонах на дистанції 3000 метрів. Увечері почнуть змагання біатлоністки, пізніше - вирішальні заїзди у чоловіків на санях, підсумковий командний турнір фігуристів і змагання у чоловіків у стрибках на лижах з малого трампліну.

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