Дебют Сьоміна в «Динамо» (фото)
Команда вийшла з відпустки
|Юрій Сьомін та Ігор Суркіс
Юрій Сьомін, який у вівторок прибув до Києва, розповів про перший етап зимової підготовки і представив штаб помічників. Як раніше повідомляли, до нього увійшли Олег Лужний, Сергій Овчинников, Валерій Зуєв, Сергій Краковський і Віченцо Пінколіні.
На першому тренуванні «Динамо» були відсутні декілька легіонерів. Клебер через проблеми з візою затримався в Амстердамі і ось-ось повинен вилетіти до Києва, Діого Рінкон і Карлос Корреа повинні були прибути в українську столицю увечері. Набагато довше доведеться чекати Ісмаеля Бангура, Айіла Юссуфа і Бадра Ель Каддурі. Вищеназвана трійця зіграє на Кубку Африканських націй і їх повернення в «Динамо», за словами Юрія Сьоміна, залежить від успіхів збірних на турнірі.
Фото УНІАН