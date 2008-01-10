Дебют Сьоміна в «Динамо» (фото)

Перша команда «Динамо Київ» вийшла з відпустки і починає підготовку до нового футбольного року, повідомляє прес-служба клубу . Президент клубу Ігор Суркіс представив гравцям нового тренера Юрія Сьоміна, побажав успіхів у роботі. «Динамо повинне реабілітуватися за невдалий минулий рік і відновити європейське реноме клубу. Для досягнення результату ми всі повинні допомогти Юрієві Павловичу», - відзначив Ігор Суркіс.

Юрій Сьомін, який у вівторок прибув до Києва, розповів про перший етап зимової підготовки і представив штаб помічників. Як раніше повідомляли, до нього увійшли Олег Лужний, Сергій Овчинников, Валерій Зуєв, Сергій Краковський і Віченцо Пінколіні.

На першому тренуванні «Динамо» були відсутні декілька легіонерів. Клебер через проблеми з візою затримався в Амстердамі і ось-ось повинен вилетіти до Києва, Діого Рінкон і Карлос Корреа повинні були прибути в українську столицю увечері. Набагато довше доведеться чекати Ісмаеля Бангура, Айіла Юссуфа і Бадра Ель Каддурі. Вищеназвана трійця зіграє на Кубку Африканських націй і їх повернення в «Динамо», за словами Юрія Сьоміна, залежить від успіхів збірних на турнірі.

Фото УНІАН