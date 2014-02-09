Сьогодні на Олімпіаді в Сочі розіграють 8 комплектів медалей

Сьогодні, 9 лютого, на Олімпіаді в Сочі будуть розіграні 8 комплектів медалей, повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

Зранку гірськолижники будуть змагатися у швидкісному спуску, розпочнеться чоловічий лижний скіатлон, сноубордистки розіграють медалі в слоупстайлі. О 14.30 − жіночі ковзанярські змагання на дистанції 3000 метрів.

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Ввечері почнуть змагання біатлоністки, пізніше − вирішальні заїзди у чоловіків на санях, підсумковий командний турнір фігуристів і змагання у чоловіків у стрибках на лижах з малого трампліну.