Сьогодні на Олімпіаді в Сочі розіграють 8 комплектів медалей
10:25, 09 лютого 2014Спорт
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Зранку гірськолижники почнуть змагання в швидкісному спуску
Сьогодні в Сочі розіграють 8 комплектів медалей / Reuters
Сьогодні, 9 лютого, на Олімпіаді в Сочі будуть розіграні 8 комплектів медалей, повідомляє офіційний сайт Олімпіади.
Зранку гірськолижники будуть змагатися у швидкісному спуску, розпочнеться чоловічий лижний скіатлон, сноубордистки розіграють медалі в слоупстайлі. О 14.30 − жіночі ковзанярські змагання на дистанції 3000 метрів.
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Ввечері почнуть змагання біатлоністки, пізніше − вирішальні заїзди у чоловіків на санях, підсумковий командний турнір фігуристів і змагання у чоловіків у стрибках на лижах з малого трампліну.
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