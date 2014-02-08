Сочі-2014: Ветеран біатлону Бьорндален здобув своє сьоме олімпійське золото

Як передає кореспондент УНІАН, Бьорндален переміг, незважаючи на один промах.

«Срібло» завоював австрієць Домінік Ландертінгер, «бронзу» - чех Ярослав Соукуп.

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