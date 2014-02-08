ЗМІ: Костюми збірної України в Сочі визнали найгіршими

Американські журналісти з USA Today вибрали найкращі і найгірші, на їхню думку, вбрання церемонії відкриття Олімпіади в Сочі, повідомляє Сегодня.

Так, у список найгірших потрапив одяг збірної України. "Якщо дивитися на ці куртки досить довго, то можна побачити прихований 3D-малюнок", - жартують журналісти.

Першим серед найгірших американці назвали вбрання своєї власної команди.

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"В американської команди тепер є чудова річ для того, щоб одягнути її на таку потворну різдвяну вечірку", - заявили критики.

Литовська збірна також у списку.

"Це що, невдалий результат спонсорства компанії Sprite?", - запитують журналісти.

У список поганих потрапила і форма команди Великої Британії. "Хіба ми не залишили куртки такого типу в 1998 році, звідки вони прийшли?", - здивувалися американські експерти.

Щодо збірних, форма яких сподобалася експертам USA Today, то перша серед них - команда Німеччини: "Веселковий одяг німців, така тонка завуальована політична заява, оживив церемонію. Також це одна з небагатьох команд, яка використовувала не тільки кольору свого прапора".

Японія. "Біле море японських спортсменів стало найбільш зимовим нарядом зимових Ігор. А мінімалістичний дизайн відмінно представляє цю країну".

Тонга. "Команда цієї країни може відчувати себе як вдома: у Сочі теж ростуть пальми", - вважають журналісти.