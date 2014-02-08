У Донецьку в автокатастрофі загинув нападник "Шахтаря" Майкон

"Футбольний клуб «Шахтар» із сумом сповіщає, що 8 лютого 2014 року трагічно обірвалося життя футболіста Перейри де Майкона Олівейри. Він загинув у Донецьку в автомобільній катастрофі", - повідомляє прес-служба клубу.

ФК «Шахтар» висловлює співчуття рідним і близьким Майкона.

"Це був талановитий футболіст, відкритий і доброзичливий хлопець. Майкон любив життя та вмів вносити в нього позитивні та яскраві фарби. Трагічна, передчасна та безглузда смерть вирвала з наших рядів прекрасну людину. Майкону було всього 25 років", - йдеться у повідомленні.