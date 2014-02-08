У Донецьку в автокатастрофі загинув нападник "Шахтаря" Майкон

11:37, 08 лютого 2014
Спорт
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У Донецьку в автомобільній катастрофі загинув бразильський нападник донецького "Шахтаря" Перейра де Олівейра Майкон.

shakhtar.com

"Футбольний клуб «Шахтар» із сумом сповіщає, що 8 лютого 2014 року трагічно обірвалося життя футболіста Перейри де Майкона Олівейри. Він загинув у Донецьку в автомобільній катастрофі", - повідомляє прес-служба клубу. 

ФК «Шахтар» висловлює співчуття рідним і близьким Майкона. 

"Це був талановитий футболіст, відкритий і доброзичливий хлопець. Майкон любив життя та вмів вносити в нього позитивні та яскраві фарби. Трагічна, передчасна та безглузда смерть вирвала з наших рядів прекрасну людину. Майкону було всього 25 років", - йдеться у повідомленні. 

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