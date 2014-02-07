У Сочі запалено вогонь XXII зимової Олімпіади

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, вогонь запалив легендарний хокеїст Владислав Третьяк і триразова олімпійська чемпіонка, десятиразова чемпіонка світу Ірина Родніна.

Читайте такожПутін оголосив відкритими XXII зимові Олімпійські ігри в Сочі Олімпійська збірна України взяла участь у параді спортсменів. Українських олімпійців з великим національним прапором вітав з трибуни президент України Віктор Янукович.

У тригодинній церемонії відкриття зимової Олімпіади в Сочі взяли участь понад 3 тис артистів. Вогонь запалено за допомогою факела, який побував у космосі.