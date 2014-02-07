У Сочі запалено вогонь XXII зимової Олімпіади
21:13, 07 лютого 2014Спорт
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У Сочі на стадіоні «Фішт» запалено вогонь XXII зимової Олімпіади.
Фото : REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, вогонь запалив легендарний хокеїст Владислав Третьяк і триразова олімпійська чемпіонка, десятиразова чемпіонка світу Ірина Родніна.
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У тригодинній церемонії відкриття зимової Олімпіади в Сочі взяли участь понад 3 тис артистів. Вогонь запалено за допомогою факела, який побував у космосі.
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