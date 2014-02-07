На Олімпіаді в Сочі сталися перші курйози
19:09, 07 лютого 2014Спорт
1
У Сочі, де триває церемонія відкриття Олімпійських Ігор, вже сталося кілька кумедних випадків
На церемонії не спрацювало однне з кілець / Сегодня
Як повідомляє Сегодня, під час церемонії не відкрилося одне з Олімпійських кілець - верхнє праворуч. Прикметно, що традиційно на цьому місці розашоване червоне кільце, яке символізує Америку.
Читайте такожУ Сочі розпочалася церемонія відкриття XXII зимових Олімпійських ігор Пізніше не втримав і рівновагу і впав один з членів австрійської делегації.
Впав один з членів австрійської делегації / Сегодня
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter