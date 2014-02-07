На Олімпіаді в Сочі сталися перші курйози

Як повідомляє Сегодня, під час церемонії не відкрилося одне з Олімпійських кілець - верхнє праворуч. Прикметно, що традиційно на цьому місці розашоване червоне кільце, яке символізує Америку.

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